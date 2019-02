Czy mięso niszczy organizm i powoduje raka? MITY

Często słychać, że mięso jest niezdrowe, uszkadza nerki i powoduje wiele chorób, ale jak to jest naprawdę?

Czy słusznie mięso obwiania się za raka, choroby serca, cukrzycę i nadwagę, skoro pomaga schudnąć?

Oto tylko kilka z popularnych mitów na temat jedzenia mięsa. Zobacz czy jest się czego bać?

1. Jedzenie mięsa szczególnie czerwonego, powoduje raka

Słyszałam niedawno informacje, że czerwone mięso takie jak wołowina powoduje raka jelita grubego.

Prawdą jest, że raka wywołuje przetworzone czerwone mięso nie tylko wołowe, ale także mięso wieprzowe chociażby zwykła kupna szynka czy kiełbasa i to nie chodzi o czyste mięso, a te „extra” dodatki.

Jeśli jednak chodzi o nieprzetworzone mięso wołowe, sprawa nie jest do końca taka oczywista.

Rzeczywiście istnieje kilka badań, które sugerują, że czerwone mięso może podnieść ryzyko raka, ale tyle samo, a nawet więcej badań wskazuje, że jest zupełnie inaczej.

Pewne jest natomiast, że ważniejszy od rodzaju mięsa jest sposób jego przygotowania.

W czasie pieczenia nie tylko wołowiny czy wieprzowiny, ale także i warzyw, tworzą się związki zwane heterocyklicznymi aminami i policykliczne węglowodany, które powodują raka. Każde jedzenie, nie tylko mięso, jeśli jest spieczone czy przypalone jest niezdrowe.

Zatem gotowana wołowina jest zdrowa, podczas gdy spieczony na brązowo stek już nie.

2. Mięso zalega w żołądku i gnije

To kolejny nonsens.

Nie ma na to najmniejszych szans, chociażby dlatego, że ph kwasu żołądkowego wynosi ok. 1,5, dlatego w takich kwaśnych warunkach, nie ma mowy o tym aby cokolwiek w nim gniło.

Nieprawdą jest też to, że mięso zalega w żołądku. W żołądku jest wyłącznie nadtrawiane, a po 2 do 4 godzin wędruje do jelit, gdzie enzymy trawienne rozkładają białko.

Czy wiesz, że np. marchew trawi się dłużej niż mięso z indyka?

Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę ” gnije ” to jest to błonnik, gdyż nasz układ trawienny nie ma enzymów potrzebnych do jego rozłożenia, dlatego „przechodzi” on przez cały układ pokarmowy, aż do jelita grubego.

Według badań przeprowadzonych przez European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, to właśnie osoby, które nie jedzą mięsa mam na myśli wegetarian częściej cierpią na raka jelit niż „mięsożercy”.

3. Nie jesteśmy „zaprojektowani” do jedzenia mięsa

Kolejny mit, niczym nie uzasadniony. Ludzie jedli mięso i to nie zawsze przyrządzone, zanim jeszcze wpadli na pomysł uprawiania roślin.

Za tym, że jesteśmy naturalnymi mięsożercami, przemawia kilka ważnych faktów:

większość roślin zbudowana jest z celulozy. Człowiek nie ma enzymów, które mogłyby ją strawić.

nasz układ trawienny jest zbudowany zupełnie inaczej niż układ trawienny roślinożerców. Mamy mniejsze żołądki niż roślinożercy, a ich naturalną cechą jest to, że opróżniają się co kilka godzin. Mamy w żołądku dużo kwasu solnego, który przystosowany jest do trawienia białka.

nasze zęby są przystosowane do jedzenia mięsa, służą do tego min. siekacze, które mamy po obu stronach szczęki. Jesteśmy przystosowani do rozdzierania i miażdżenia pokarmu, podczas, gdy roślinożercy np. krowy mielą pokarm.

nie jesteśmy w stanie z roślin pozyskać wystarczającej ilości energii, chociażby z powodu braku enzymów ułatwiających trawienie roślin.

uważa się również, że w procesie ewolucji mniejsze wnętrzności, dały szanse „urosnąć” mózgowi.

4. Często słyszę, że mięso jest nam niepotrzebne

(Tak jak samochód, a jednak z niego korzystamy!)

Po części to prawda, że możemy obyć się bez mięsa, ponieważ nie umrzemy nie jedząc go.

Większość składników, których potrzebujemy, także białka możemy pozyskać z roślin, ale…

Dobrej jakości, nieprzetworzone mięso ma o wiele więcej cennych wartości odżywczych niż rośliny min. dobrej jakości białko, aminokwasy, witaminy z grupy B, kreatyna, żelazo i wiele innych cennych składników, a których niedobór mają np. wegetarianie.

Ważna jest także wiedza i czas, jaki są potrzebne do zjedzenia zbilansowanego posiłku zawierającego wszystkie niezbędne dla nas składniki. Jedząc mięso jest to po prostu prostsze i szybsze.

Czy możemy żyć bez mięsa ?

Pewnie, że tak ale nie zapewnimy sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych, nasza dieta nigdy nie będzie optymalna, chociażby dlatego, że jesteśmy leniwi. Niedobór składników odżywczych prowadzi do wielu nawet groźnych dolegliwości i chorób.

Aby zdrowo żyć i rozwijać się zachowując idealny stan zdrowia, należy jeść wszystkie produkty w tym także i mięso.

5. Mięso jest tuczące

Jeśli jest to mięso nieprzetworzone chemicznie to nie ma takiej możliwości, aby kawałek kurczaka kogoś „utuczył”. Wprost przeciwnie. Udowodniono, że białko przyspiesza metabolizm nawet o 80%, stąd tak wielkie sukcesy diet opartych o dużą ilość mięsa. Jedząc wyłącznie dobrej jakości mięso, możemy w ciągu tygodnia schudnąć nawet 5 kg.

Nie piszę tu o mielonkach, kupnych hamburgerach, kiełbasie, parówkach i innych słabej jakości wyrobach z mięsa. Mam na myśli porządny kawał pieczonego lub gotowanego mięcha np. wołowiny, indyka czy kurczaka.

Mięso sprzyja osobom odchudzającym się, bo jest po prostu sycące. Kawałkiem kurczaka najemy się do syta i na długo, taką samą porcją sałaty już nie. Dlatego, zjemy mniej.

W końcu białko buduję masę mięśniową, a to pozyskane z mięsa jest jednym z najlepszej jakości.

6. Mięso podwyższa cholesterol i wywołuje choroby serca

Po pierwsze, cholesterol jest dla nas ważny i cenny, tak, dobrze czytasz!

W 80% jest produkowany przez nasz organizm min. w wątrobie, nerkach i jelitach. Jedynie 20% pochodzi z pożywienia. Jest on nam potrzebny, ten dobry: do produkcji hormonów płciowych, do syntezy wit. D, buduje błony komórkowe, musimy go mieć do prawidłowego trawienia, chroni też nasz układ nerwowy. Ten zły, także jest potrzebny chociażby do rozwoju komórek tkanki.

O co więc, cały ten „krzyk”? Bierze się on z niewiedzy.

Ważne dla naszego zdrowia jest to, aby zachować równowagę pomiędzy dobrym, a złym cholesterolem.

Brak tej równowagi prowadzi do miażdżycy, zawałów serca i udarów.

Chude, nieprzetworzone mięso jest zdrowe, co prawda zawiera nasycone tłuszcze, które są źródłem złego cholesterolu, ale łatwo jest go zrównoważyć, dobrymi tłuszczami nienasyconymi np. oliwą z oliwek czy orzechami, które obniżają zły cholesterol.

np. jedząc kawałek pieczonego mięsa z porcją sałaty przyprawionej oliwą z oliwek zachowamy równowagę, pomiędzy złym a dobrym cholesterolem.

Ponadto chude mięso np. wołowina jest zawiera dość dużą ilość łatwo przyswajalnego żelaza. Zawiera cynk, który wzmacnia naszą odporność. Jest także źródłem potasu, który reguluje ciśnienie krwi.

Wołowina zawiera selen, który jest naturalnym przeciwutleniaczem. Zapobiega on uszkodzeniu komórek, zmniejsza ryzyko chorób serca i niektórych rodzajów nowotworów. Zawiera również witaminę A, która chroni organizm przed przedwczesnym starzeniem, poprawia wzrok i zapewnia ładną skórę.

7. Mięso jest szkodliwe dla cukrzyków

To, że mięso jest szkodliwe dla cukrzyków, to kolejny mit.

Porcja mięsa 100-150 gramów w minimalnym stopniu podnosi poziom cukru we krwi.

Naukowcy z European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition w 2013 roku przeprowadzili badania, w których wykazali, że nie ma żadnego związku, pomiędzy spożyciem nieprzetworzonego mięsa a rozwojem cukrzycy czy chorób serca.

Jedne na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę to jakość mięsa i sposób jego przetworzenia. Odpadają kupne wędliny, produkty garmażeryjne, czy gotowe do przyrządzenia mięsa (te paczkowane już przyprawione kawałki).

Dobrej jakości, naturalnie przyprawione mięso, jedzone w odpowiednich ilościach minimalnie wpływa na podwyższenie poziomu cukru we krwi.

Należy pamiętać, że dobrej jakości, nieprzetworzone mięso jest bardzo zdrowym produktem, który trzeba jeść. Jest energetyczne, zdrowe i dostarcza nam wszystkich cennych składników, jakie potrzebuje nasz organizm do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia.

