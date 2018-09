Czy Maryja milczy w obliczu zła? Ks. Sławomir Kostrzewa

Kościół dotyka wiele zła, które zdaje się przesłaniać to, co dobre i niszczyć, co najcenniejsze. Maryja nie milczy - wskazuje nam bardzo konkretną pomoc - swoje Niepokalane Serce. Jak korzystać z tej pomocy? Dlaczego Niepokalane Serce Maryi jest ostatnią deską ratunku dla świata coraz bardziej pogrążającego się w grzechach? - odpowiedzi na te pytania udziela ks. Sławomir Kostrzewa w ostatniej konferencji, wygłoszonej w ramach dnia skupienia Wspólnoty Uwielbienia Magnificat w Bydgoszczy, 9 czerwca 2018 roku.