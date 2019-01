Czy Łukaszenka podda się Kremlowi?

Myślę, że Łukaszenka się nie podda. Dlatego nie wiem, co zrobi Kreml, by go usunąć, może będzie musiał go zabić. Pytanie tylko, komu lojalni będą funkcjonariusze sił bezpieczeństwa – Łukaszence czy Putinowi, mówi znany rosyjski politolog i publicysta Andriej Piontkowski w rozmowie z ukraińską gazetą internetową „Narodna Prawda”.

A tak przy okazji, ostatnio w jednym z wywiadów Łukaszenka wprost powiedział, że wywierają na niego presję, zmuszając go do rezygnacji z niezależności, szantażując go cenami ropy, więc nie możemy mówić o braterskich relacjach z Rosją. Manewruje jak chce.

Myślę, że Łukaszenka się nie podda. Dlatego nie wiem, co zrobi Kreml, by go usunąć, może będzie musiał go zabić. Jest bardzo prawdopodobne, że w jakiś sposób rozwiążą jego kwestię do 2020 roku, kiedy to zaplanowano na Białorusi wybory prezydenckie (pod koniec 2019 roku będą wybory parlamentarne – red.). Jeśli jutro Łukaszenko ogłosi, że jest obrońcą białoruskiej niepodległości przed rosyjską ekspansją, Białoruś go poprze. To będzie kolejna z jego zasług. W przeciwieństwie do Ukrainy, na Białorusi w 1991 roku nie było takiej świadomości narodowej i państwowej tożsamości.