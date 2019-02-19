Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
KOŚCIÓŁ
Czy liturgia godzin jest dla każdego? Jezuita wyjaśnia 19.02.2019, 10:10
brewiarz
liturgia godzin
modlitwa brewiarzowa
jezuita
bóg
wiara
modlitwa
1

Czy liturgia godzin jest dla każdego? Jezuita wyjaśnia

1Dodaj komentarz

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook