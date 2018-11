Czy ksiądz jest człowiekiem? To będzie ciekawy film

Fronda: Pracuje ksiądz nad nowym filmem. Tym razem nad pełnometrażowym na temat kapłaństwa. Skąd ten pomysł?

Ks. Piotr Śliżewski: Po skończeniu pełnometrażowego filmu o Maryi pt. "Kim jest dla mnie Maryja?", podczas którego odwiedzam 7 polskich sanktuariów i tłumaczę sens duchowości maryjnej, przyszedł czas na większe dzieło. Pełnometrażowy film fabularny z udziałem około 80 aktorów. Sam tytuł bardzo wiele mówi: "Ksiądz też Człowiek".

Fronda: Czy uważa Ksiądz, że ludzie nie wiedzą, że księża są ludźmi?

Ks. Piotr: Niby wiedzą, bo przecież podchodzimy z ich rodzin, ale nie za bardzo przekłada się to na praktykę życia, na ich podejście. Po sześciu latach seminarium i trzech latach kapłaństwa odnoszę wrażenie, że dla kapłanów są wyznaczone inne standardy. Od nich czegoś zupełnie innego się oczekuje...

Fronda: Czy to do końca źle? Może nawet lepiej, że od księży wymaga się więcej?

Ks. Piotr: Z jednej strony lepiej, a z drugiej nie. Tłumaczymy to właśnie w filmie "Ksiądz też Człowiek". To prawda, że księża są uformowani i ukształtowani w tym kierunku, by stawiali duchowość ponad nieuporządkowane pragnienia. Życie nie jest jednak idealne. Nie z powodu złej woli (miejmy nadzieję), ale z powodu tego, że jesteśmy słabymi grzesznikami oraz jesteśmy stawiani przed bardzo trudnymi wyborami oraz pracujemy na pierwszym froncie duchowych bitew ludzi.

Fronda: Co ksiądz ma na myśli mówiąc "duchowa bitwa"?

Ks. Piotr: W filmie pokażemy, że zadaniem kapłanów jest prowadzenie zarówno osobistego życia duchowego, jak i pomoc w życiu duchowym wiernych. A z powodu tego, że chrześcijaństwo nie jest proste, to owe towarzyszenie potrafi spędzać sen z powiek.

Fronda: Co jest najtrudniejsze w kapłaństwie?

Ks. Piotr: Wszystko jest trudne (śmiech). Zostaliśmy powołani do rzeczy, które nas- księży przerastają. Jesteśmy niewystarczający. Jednak, mimo tego, że kulejemy, Jezus nie chciał, by chrześcijaństwo było tylko ideą w ludzkich głowach. Chrystus założył wspólnotę, by z wiary nie zrobić tylko systemu filozoficznego. A wspólnota potrzebuje ludzi, którzy nią kierują, którzy nadają jej rytm. O tym opowiemy w naszym filmie.

Fronda: Czy mógłby Ksiądz zdradzić trochę szczegółów z fabuły?

Ks. Piotr: Głównymi postaciami będzie ks. Maciej (33 letni, aktywny kapłan) i Paweł (mąż Weroniki, przedstawiciel handlowy firmy produkującej farby) . Obaj będą musieli zmierzyć się z różnymi trudnościami. Dlaczego akurat oni? Co ich ze sobą łączy? Wszystkiego dowiemy się w sali kinowej lub na krążku DVD. Możemy być pewni, że temat zostanie ukazany wielopłaszczyznowo. Księża nie zostaną „wsadzeni w obrazek”. Zobaczymy ich kryzysy, zadawane pytania. Wszystko po to, by bardziej zrozumieć ich powołanie.

Fronda: Czy utożsamia się Ksiądz z tym, co będzie pokazane w filmie?

Ks. Piotr: Zdecydowanie. Około 90% sytuacji przeżyłem na własnej skórze. Reszta to opowieści moich znajomych księży i przyjaciół. Ten film napisało życie. Nie będzie tam żadnych przekłamań czy łagodzenia prawdy. Prawda i tylko prawda.

Fronda: Takie nastawienie cieszy.

Ks. Piotr: Bo po co mielibyśmy kłamać? Ludzie mają oczy, obserwują nas i wyciągają wnioski. My chcemy dać im do refleksji wydarzenia, których może sami osobiście nie doświadczyli, a które mogą pomóc otworzyć im oczy na sens kapłaństwa.

Fronda: Jak można pomóc w produkcji tego filmu?

Ks. Piotr: Część funduszy pozyskaliśmy od zaprzyjaźnionych sponsorów. Resztę zaczynamy zbierać na platformie PATRONITE. Pod adresem: https://patronite.pl/KsiadzTezCzlowiek możemy wpłacać fundusze na to dzieło. Już z góry dziękujemy za każdą złotówkę. Osoby wspierające nas w tym dziele ogarniamy szczególną modlitwą.

Osobiście uważam, że każda wpłata jest potwierdzeniem, że ludzie chcą mieć materiał filmowy tłumaczący sedno kapłaństwa. Wielu znajomych, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie, mówiło, że ofiarowane przez nich pieniądze są formą podziękowania Bogu za wszystkich dobrych kapłanów, których spotkali w życiu. Miłe słowa. Bardzo za nie wszystkim dziękuję!