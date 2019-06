Czy Kościół ZAKAZAŁ 'Hallelujah' na ślubie? ZOBACZ!

"Śpiewanie na pogrzebie pięknej i rzewnej pieśni Mieczysława Fogga „Serce Matki” jest nie do przyjęcia, podobnie jak śpiew „Hallelujah” Leonarda Cohena na ślubie"- pisze duchowny w wydanym przez siebie dokumencie, w którym przypomina również watykańskie przepisy liturgiczne oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.

„Nic co świeckie, nie powinno mieć miejsca w naszych kościołach”- pisze biskup, tłumacząc, że nawet utwory wybitnych muzyków, jeśli nie zawierają inspiracji religijnych, nie dotrą do wiernych.



O podobnym dokumencie zamarzyli organiści i księża z innych diecezji. Zakaz obowiązuje również w zachodniej części regionu łódzkiego, m.in. w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Uniejowie i Warcie, podczas gdy zgodnie z modą ślubną, "Hallelujah" Cohena (znana również jako "Ta piosenka ze "Shreka") jest jednym z najczęściej zamawianych przez nowożeńców utworów. Choć jest niewątpliwie piękna i znajdują się w niej odniesienia biblijne, warto zastanowić się, czy jest odpowiednia na nabożeństwo ślubne w Kościele Katolickim.



"Oryginalne słowa Leonarda Cohena niezbyt pasują do ceremonii ślubnej. Dlatego podczas kościelnych ceremonii śpiewana jest wersja bardziej dostosowana do okoliczności, o tym, że „Bóg w raju miłości zasiał dar”- mówi

Magdalena Mrówczyńska, wokalistka zajmująca się m.in. oprawą muzyczną ślubów. Są jednak narzeczeni, którzy decydują się na oryginalną wersję utworu (opowiadającej jednak o mrocznej i niszczącej sile miłości). Co więcej, nowożeńcom od paru lat "Hallelujah" kojarzy się z najsmutniejszą sceną z filmu "Shrek". Organiści skarżą się, że narzeczeni często proszą o zagranie "piosenki ze Shreka".



"Jeszcze gorzej jest na pogrzebach, bo w grę wchodzi ostatnia wola zmarłego. Mógł być miłośnikiem jazzu, albo grupy Queen i chcą takich utworów. Ale ja mam wrażliwość religijną i znam przepisy. Nie zagram na pogrzebie „We are the champions”- dodaje jeden z łódzkich organistów, który chciałby takiego zakazu w całym regionie łódzkim.



Rzecznik prasowy diecezji łowickiej, ks. Piotr Karpiński podkreśla, że zakaz wydany przez biskupa Meringa nie jest właściwie niczym nowym, gdyż obowiązujące prawo liturgiczne mówi "nie" śpiewaniu świeckich utworów podczas uroczystości kościelnych, zaś za dobór pieśni odpowiada kapłan odprawiający liturgię, również podczas nabożeństw pogrzebowych i ślubnych.



Zakaz obejmuje również filmowanie uroczystości w kościele za pomocą dronów.



JJ/Fronda.pl