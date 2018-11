Czy Kościół Katolicki kolaborował z nazistami?

Póżniejszy papież Pius XII Eugenio Pacelli był nuncjuszem apostolskim w Niemczech od 1918 do 1929 roku. Na 44 swoje przemówienia w 40 potępiał rodzący się nazizm. W latach trzydziestych kontynuował swoją walkę z narodowym socjalizmem, za co był znienawidzony przez nazistów.

Kiedy w wyborach 1930 naziści zdobyli 18% Kościół katolicki ekskomunikował członków partii Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Robotniczej Partii (na czele której stał Adolf Hitler) - równocześnie politycy na zachodzie zachwycali się nazistami. Gdy Kościół wydawał kolejne ekskomuniki na nazistów, naziści zyskiwali poparcie wśród protestantów (co nie dziwi bo Marcin Luter wzywał do mordowania Żydów i niszczenia żydowskiego mienia). Wyrazem poparcia protestantów dla nazistów był ruch Deutsche Christen który z czasem kontrolował 70% parafii protestanckich w Niemczech. Celem tego ruchu było wyrzucenie z Starego Testamentu treści uznanych za żydowskie a z Nowego Testamentu „teologi rabina Pawła”, Ruch twierdził, ze Jezus był Aryjczykiem.

Po przejęciu władzy w 1933 rok ofiarami nazistowskiego terroru stali się działacze katoliccy, którzy byli jednymi z pierwszych więźniów nazistowskich obozów działających w Niemczech przed II woja światowa. By chronić katolików przed masowymi represjami Watykan zdecydował się podpisać (tak jak to robiły wszystkie inne państwa) umowę międzynarodową z Niemcami (zwaną konkordatem) - dzięki temu w Niemczech władze nie zamknęły wszystkich szkół katolickich. Z nazistowskimi Niemcami umowę o współpracy podpisała nawet Niemiecka organizacja Syjonistyczna, przed przyjęciem konkordatu nazistowskie Niemcy zostały przyjęte do Ligi Narodów.

W 1935 roku naziści ostatecznie zlikwidowali w Niemczech prasę katolicką, usunęli religie ze szkół, zakazali dzwonienia dzwonami. Katolicy byli przez nazistów zsyłani do obozów koncentracyjnych i więzieni. Pomimo to Kościół nieustanie potępiał narodowy socjalizm. W odwecie za antynazistowską encyklikę „Mit brennender Sorge” z 1937 roku Piusa XI, zakazaną przez nazistów w Niemczech, niemieccy naziści rozpętali kampanie oskarżeń księży o pedofilie, homoseksualizm i rozpustę, a kościoły i budynki kościelne stały się ofiarą ataków nazistowskich bojówek.



Po ataku nazistowskich Niemiec na ZSRR w 1941 Pius XII odmówił udzielenia poparcia Niemcom i zachęcił katolików w USA do wsparcia przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny z Niemcami. Pius XII protestował też przed deportacją Żydów z Europy Zachodniej na wschód. Papież był w nazistowskiej propagandzie non stop przedstawiany jako żydowski pachołek. „tylko w latach 1941-1942 papież przesłał do Niemiec i ich sojuszników 581 dokumentów, w których poruszał między innymi sprawę eksterminacji Żydów”. W 1942 roku Niemcy w odwecie za krytykę deportacji Żydów ze strony biskupów Holenderskich i Francuskich wywieźli do niemieckich obozów koncentracyjnych katolików żydowskiego pochodzenia – na prośbę biskupów z krajów okupowanych przez Niemców by unikać nazistowskiego odwet papież zaprzestał publicznej krytyki nazistów. Zamiast tego setki tysięcy Żydów było przez duchownych i zakonnice katolickie ukrywanych w kościelnych instytucjach – podczas II wojny światowej USA ani Wielka Brytania nie chciały pomagać Żydom. W czasie II wojny światowej księża katoliccy byli najbardziej prześladowaną grupą zawodową.