Czy Komisja Europejska zatrzyma Nord Stream?

JanP 20.3.19 9:02

Wiedziałem, że Kuźmiuk znów wyskoczy, jak Filip z konopi. Nie ma się z czego cieszyć, bo te zmiany będą też dotyczyły Baltic Pipe.

"Co więcej w sytuacji rozdzielenia tych dwóch funkcji, dostęp do gazociągu w celu przesyłania gazu, miałyby mieć także inne podmioty, które na warunkach rynkowych miałyby go przesyłać do swoich odbiorców.".

Jakie to podmioty zewnętrzne mają gaz, aby go dostarczyć rurami Gazpromu? Co innego w przypadku Baltic Pipe. Mogą to być Duńczycy, Holendrzy, Brytole, Niemcy a nawet Gazprom.

O ile mi wiadomo, to my wybudujemy tą rurę do Danii a Komisja Europejska będzie mogła się wtrącać w nasz deal.