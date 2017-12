Kaczyński o rekonstrukcji: Wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie

„Jestem niemalże pewien że to będzie początek przyszłego roku, czyli styczeń. Wchodziłbym tutaj w rolę premiera, którym nie jestem, gdybym chciał wymieniać jakieś nazwiska. Wydaje mi się że zmiany będą dosyć głębokie” - powiedział dziś na antenie TVP Info w programie „Gość Wiadomości” prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS odnosił się przede wszystkim do expose, które premier Mateusz Morawiecki wygłosił dziś w Sejmie:

„Zwróciłem uwagę na to że było to przemówienie prezentujące szeroką panoramę polskich spraw, tych spraw gdzie potrzebna jest naprawa, wysiłek. Powiedział jeśli nie o wszystkim, bo nikt nie jest doskonały, to prawie o wszystkim w naprawdę znakomitym wystąpieniu i mówił konkretnie, o konkretnych przedsięwzięciach”.

Dodawał też:

„Ta konkretność plus szerokość ujęcia spraw to były cechy charakterystyczne tego wystąpienia jakiego dawno nie słyszeliśmy w Sejmie”.

Odniósł się również do powodu zmiany na stanowisku Prezesa Rady Ministrów:

„My w tej chwili zmieniamy jednego bardzo dobrego premiera – mówię o Beacie Szydło – na drugiego, jestem przekonany, też świetnego premiera. Wynika to z pewnej zmiany sytuacji ale nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym żę w ciągu tych dwóch bardzo ciężkich lat premierem i to skutecznym, dobrym, zdeterminowanym, konsekwentnym, twardym była Beata Szydło”.

O premierze Morawieckim prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział:

„To niezwykle zdolny człowiek. Pewnie najzdolniejszy jaki się pojawił się w polskiej polityce po 1989 roku, ale to nie jest kwestia oczarowania, tylko zmiany pewnych okoliczności i w związku z tym potrzeby wykonania operacji którą lepiej będzie wykonywał premier Morawiecki”.

Słowa prezesa PiS są wyjątkowo mocne. Nie sposób nie zdać sobie zatem pytania, czy Mateusz Morawiecki w przyszłości stanie się liderem Prawa i Sprawiedliwości? Czas pokaże, jednak już teraz widzimy, że jego wizja Polski jest bardzo interesująca, a on sam został obdarowany ogromnym zaufaniem.