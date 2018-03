Czy Judasz smaży się w piekle? Wyjaśnia ks. Janusz Grygier

Kościół Chrześcijański nigdy oficjalnie nie potępił Judasza Iskariotę. Dlaczego? Może powodem było to, że nie znamy ostatnich godzin jego życia.

Nigdzie nie ma powiedziane, że jest potępiony. Jezus mówi, że lepiej by było, żeby się nie narodził, ale on się narodził – mówi TS ks. Janusz Grygier. Wszyscy czterej ewangeliści wspominają Judasza. Mowa jest o nim również w Dziejach Apostolskich i... opisy śmierci Judasza różnią się między sobą. Św Mateusz pisze, że Judasz powiesił się. W dziejach apostolskich znalazł się zaś następujący opis śmierci Judasza: „Za pieniądze, niegodziwie zdobyte, nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.” - Wiedzę o samobójstwie Judasza czerpiemy z ewangelii św Mateusza, a on wcale nie musiał być przy tym desperackim czynie obecnym – zauważa ks. Janusz.

Samobójstwo

Upraszczając nieco rzeczywistość historyczną, można przyjąć, że przez wieki Kościół Chrześcijański odmawiał pochówku samobójcom i grzebania ich w poświęconej ziemi. Uważał, że osoby te targnęły się na swoje życie – dar boży. Dziś jednak to podejście zmieniło się. - Obecnie inaczej patrzymy na samobójstwa. Być może są wynikiem chorób, na przykład depresji, załamania psychicznego – mówi ks. Janusz. To powoduje, że samo popełnienie samobójstwa nie jest równoznaczne z potępieniem i pójściem do piekła. Tak jest w przypadku Judasza, który na dodatek przed śmiercią pokajał się za swój grzech. „Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną»” - pisze św. Mateusz.

Psychologowie wskazują, że potencjalni samobójcy przed śmiercią wysyłają sygnały, które wskazują na ich zamiary. Tymi sygnałami starają się przekazać innym, że szukają pomocy. Często te sygnały nie zostają przez innych ludzi właściwie odczytane. Podobnie Judasz, przed śmiercią, szuka pomocy u faryzeuszy, ale ci, odrzucili go. Św Mateusz pisze, że odparli: „Co nas to obchodzi? To twoja sprawa”. Judasz szukał pomocy pośród zła, które uczynił – stwierdza ks. Janusz. To nie mogło się powieść. Dlaczego nie szukał pomocy wśród apostołów? Na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć.

Piotr a Judasz

Ewangelie zestawiają postawę Judasza z postawą św Piotra. Często opis czynów Piotra następuje po opisie czynów Judasza. Obydwaj zdradzili Jezusa, chociaż w inny sposób. Obydwaj też żałowali za grzech. Dlaczego za tym jeden został ojcem kościoła, a drugi stał się samobójcą? Jaka jest różnica między Piotrem a Judaszem? - Piotr nie targnął się na swoje życie i gorzko zapłakał. Judasz popełnił samobójstwo. Taką drogę wybrał pod wpływem tego co uczynił. Nie stać go było, aby pójść dalej. Piotra było na to stać. Gorzko zapłakał ale potem poszedł dalej dźwigając balast, który go obciążał. Judasza balast przygniótł. Obydwaj słyszeli naukę Chrystusa. Słyszeli o odkupieniu i przebaczeniu. Słyszeli słowa Chrystusa: „Ja cię nie potępiam.” Byli w tym samym gronie najbliższych osób znajdujących się przy Mesjaszu, ale jakże różne mieli wizje dobrej nowiny, jakże inne oczekiwania wobec Jezusa – tłumaczy ks. Janusz.

Dlaczego?

Biblia niewiele mówi na temat motywów Judasza. Dlaczego wydał Jezusa Chrystusa arcykapłanom? -Na pewno Judasz, jak każdy człowiek miał wolną wolę i zamierzał wydać Jezusa. Nie znamy jednak wielu szczegółów z życia Judasza. M in. nie wiemy jakimi intencjami się kierował. Może był rozczarowany Jezusem. Czegoś innego się po swoim mesjaszu spodziewał. Może chciał go zmobilizować do innego działania. Liczył, że Jezus wyrwie swoich wyznawców spod okupacji Rzymskiej, tymczasem wyrwał ich spod władzy grzechu. Może chciał tylko, aby uwięziono Jezusa ale go nie zabito. Nie wiemy – mówi ks. Janusz. Innym słowy Judasz liczył, że Jezus stanie na czele powstania w Jerozolimie przeciwko Rzymianom. Gdy zrozumiał, że mesjasz nie ma zamiaru tego robić – wydał go arcykapłanom. Być może Judasz też chciał, aby Jezus w chwili pojmania udowodnił swoją moc. Nic takiego się jednak nie stało.

Oczywiście Judasz mógł wydać Jezusa dla 30 srebrników – była to suma, za którą wówczas kupowało się niewolnika.

Gdzie pochowano Judasza

Nie znamy miejsca pochowania Judasza. - Dla piszących ewangelie nie było istotne, gdzie został pochowany Judasz, ważne było to w jaki sposób zakończył swoje życie – mówi ks. Janusz. Nie prowadzono też prac archeologicznych zakrojonych na szeroką skalę, aby to miejsce odnaleźć. Osobną kwestią jest pytanie: Czy można się modlić za Judasza? - Na pewno modlitwa jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Znam siostrę, która modliła się za Stalina, bo wyraził zgodę, aby wstąpiła do klasztoru – kończy ks. Janusz.

AB/Tygodnik Solidarność