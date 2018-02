"Skoro mamy wojnę, proszę, błagam, apeluję do IPN - wykorzystajcie ten moment do przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem!"- zaapelował na Twitterze dziennikarz i publicysta, Rafał Ziemkiewicz.

Dość ostro skomentował to Jonny Daniels. Założyciel fundacji From the Depths, choć bardzo ciepło wypowiada się o Polsce i Polakach, jednocześnie stanowczo sprzeciwia się przeprowadzeniu ekshumacji ofiar mordu w Jedwabnem.

„Ponieważ facet nie narobił jeszcze wystarczająco dużo szkód w tym tygodniu. W co on gra?”-napisał Daniels. Jego komentarz do tweeta Ziemkiewicza wywołał spore zaskoczenie wśród sympatyków izraelskiego eksperta od PR i działacza społecznego.

Pan może zacznie monitorować wypowiedzi swoich rodaków i ich studzić a naszych niech pan zostawi nam. Tylko tak ma to szansę zadziałać.

— Się jest (@SieJest) 1 lutego 2018