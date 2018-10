Jezus Chrystus był pierwszym socjalistą, pierwszym, który szukał lepszego życiadla ludzkości – powiedział 26 lat temu Michaił Gorbaczow. Od tego czasu, mimo wysiłków wielu socjaldemokratów, zdanie to nie nabrało ani grama sensu. Nie wystarczy jednak powiedzieć „nieprawda”. Trzeba zajrzeć do źródeł. Dziś w premierowym odcinku #antidiotum sprawdzamy na ile to co promował Jezus pokrywa się z tym o co walczą socjaliści (vel socjaldemokraci, vel szukający trzeciej drogi).