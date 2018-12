Czy jesteś w stanie powiedzieć Bogu ,,TAK''?

- Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, co czuła Maryja? Przychodzi do niej Anioł, Ty będziesz Matką Boga, Matką Mesjasza.W Tobie wypełni się obietnica. Czy ja bym była gotowa na to, żeby przyjąć to zadanie, które stawia przede mną Pan Bóg? - zastanawiała się Patrycja Hurlak