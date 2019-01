Czy jeśli umrę po spowiedzi to trafię od razu do nieba?

Tomek 22.1.19 10:21

No właśnie. I trzeba sobie uświadomić o SKUTKACH naszych grzechów. Jeśli rozsyłamy na przykład o kimś nieprawdziwe, szkalujące go informacje, to jakbyśmy rozdarli na wietrze poduszkę i te piórka będące tymi oszczerstwami poleciały w siną dal. I jak to pozbierać, jeśli zechcemy to zło naprawić. Tak więc trzeba bardzo uważać co się paple, bo z każdego słowa będziemy rozliczeni.