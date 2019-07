Czy Jan Kulczyk żyje i baluje gdzieś na Bali?

I dalej: - O ile nie można mówić, że skończyły się pasożytnicze układy interesów, które tworzyły establishment III RP, to skończyła się ich odsłona w wykonaniu Platformy. Te układy mogą jednak trwać dalej pod egidą np. Nowoczesnej - stwierdził prof. Zybertowicz w rozmowie z Ziemkiewiczem. Tezę tę rozwija w rozmowie z Fakt24. - Na Twitterze wielokrotnie dokumentowano, jak „demonstracje” tej partii, liczące kilkanaście osób były tak filmowane, by zapełnić ekran, pokazać tłum. Niejednokrotnie żartowano, że Ryszard Petru oszczędza na wynajmie mieszkania, bo śpi w telewizji. Wyraźnie jego projekt został „dotleniony” - wskazuje doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Kto za to odpowiada? "Ci, którzy mają wpływ na główne telewizje w Polsce. Pytanie, kto był decydentem, bo Petru nie jest tak atrakcyjnym showmanem, jak np. Janusz Korwin-Mikke. W jego przypadku można powiedzieć: oto jest zabawny ludek, jak go pokażemy, zrealizujemy cele infotainment, bo zmieszamy informację z rozrywką - mówi. W przypadku Petru ten element rozrywkowy - zdaniem prof. Zybertowicza - nie jest obecny, więc skoro lider .Nowoczesnej jest dalej lansowany - musi stać za tym jakiś interes strukturalny. - Wydaje mi się, że to jest interes właśnie grup oligarchicznych - stwierdza.

- Platforma doskonale wyczuła, w jakim środowisku przyszło jej rządzić i starała się zaspokoić interesy wszystkich ważnych dla swoich rządów środowisk. Oligarchów, mocarstw zewnętrznych Niemiec i Rosji czy służby specjalne. Ponadto, po tym, jak się wytworzyła duża własność również jej interesy były zabezpieczane - wyjaśniał prof. Zybertowicz na antenie Radia Plus.

Pytań i wątpliwości jest zatem wiele!