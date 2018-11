Czy III wojna światowa jest tak bardzo nieprawdopodobna?

,,Brytyjski pisarz Norman Angell zapisał się w historii tym, że zaledwie kilka lat przed nastaniem I wojny światowej stwierdził, że to, co dziś nazywamy globalizacją, sprawiło, że konflikty pomiędzy wielkimi potęgami przeszły do historii. Twierdził, że wojna stała się bezcelowa, ponieważ pokój i rosnące więzi ekonomiczne i finansowe pomiędzy największymi państwami Europy tworzą dobrobyt'' - pisze Hal Brands.