Czy homoseksualizm jest zgodny z prawem naturalnym?

Tłok powinien posuwać się w cylindrze,a nie w rurze wydechowej.

UWAGA!!! NIE CZYTAĆ PRZY JEDZENIU!!!

W różnych publicznych dyskusjach na temat homoseksualizmu, jakich czę­sto przychodzi mi wysłuchiwać, pada stwierdzenie, że stosunki jednopłciowesą czymś normalnym i zgodnym z naturą. Autorzy takich sądów traktują naj­widoczniej prawo naturalne jako coś abstrakcyjnego lub subiektywnego alboteż stosują się do definicji Alfreda Kinseya. To właśnie bowiem guru rewolu­cji seksualnej przedefiniował pojęcie zachowania naturalnego w sferze seksu.Otóż Kinsey uznał za naturalny każdy akt, jaki zdarza się w przyrodzie. Miarą normy stało się więc samo istnienie danego zjawiska. Tej właśnie argumenta­cji używają zwolennicy uznania zachowań homoseksualnych za zgodne z na­turą - skoro pederaści odczuwają pociąg do osób tej samej płci, to znaczy, żeich uczucie jest naturalne.

Trzeba przyznać, że większość z nich nie wykazuje w tym jednak takiej kon­sekwencji, jaką przejawia! Kinsey. Logicznie uznawał on bowiem za całkowicienormalne takie zachowania, jak pedofilia, zoofilia czy kazirodztwo, ponieważsą one również spotykane w rzeczywistości. Niewiele osób ma jednak dziś od­wagę być konsekwentnymi i przyznać rację Kinseyowi, tak jak robi to np. prof.Peter Singer, szef katedry etyki na Uniwersytecie Princeton, który uważa zakazzoofilii za międzygatunkowy rasizm i humanistyczną ksenofobię.

Tymczasem żeby rozpoznać, czy stosunki homoseksualne są czymś nor­malnym, a więc zgodnym z prawem naturalnym, należy przede wszystkimzrezygnować z abstrakcji i wrócić do przyziemnej rzeczywistości. Należy wró­cić do natury - bo do tego przecież odsyła nas pojęcie prawa naturalnego.Nie będziemy przy tym wysuwać wielokrotnie przywoływanego argu­mentu, że stosunki homoseksualne niesąw stanie zapoczątkować nowegoistnienia ludzkiego. Argument ten, niesłusznie zresztą, został w publicznejdyskusji oderwany od biologii i przypisany do arsenału środków światopoglą­dowych. Znana jest też odpowiedź rzeczników homoseksualizmu: celem ak­tywności płciowej niekoniecznie musi być prokreacja, lecz osiąganie przyjem­ności.

Skoncentrujmy się raczej na kwestii, czy natura przystosowała organizmludzki do stosunków homoseksualnych. Zanim jednak do tego przejdziemy- mała dygresja. Można wyobrazić sobie scenę, że ktoś wbija gwoździe apa­ratem fotograficznym. Czy jednak jest to normalne? Czy aparat fotograficznyzostał skonstruowany po to, by wbijać nim gwoździe?

Czy używanie go nie­zgodnie z jego przeznaczeniem nie doprowadzi z czasem do jego zepsucia?Czy przez sam fakt, że ktoś wbija aparatem gwoździe, możemy uznać, że jestto wykorzystanie go takie samo, jak robienie nim zdjęć? Być może Kinsey naostatnie pytanie odpowiedziałby twierdząco, ale nikt nie widział go, by za­miast widelca używał np. szczotki klozetowej.Po tej dygresji przejdźmy do sprawy zasadniczej, mianowicie do funda­mentalnej różnicy między fizjologiczną budową pochwy a budową odbytu.Otóż odbytnica została ukształtowana w ściśle określonym celu - wydalaniakału z organizmu. Jej ścianki są zbudowane tak, by maksymalnie ułatwić de­fekację, a więc ruch fekaliów w jednym, ściśle określonym kierunku.

Odwrotnie jest w wypadku pochwy, której budowa została ukształto­wana tak, by ułatwić penetrację przez penisa.

Ścianki waginy zbudowane są z grubego, łuskowatego, wielowarstwowego nabłonka, składającego się ażz trzech leżących na sobie warstw mięśni oraz pokrytego grubą warstwą ko­mórek. Ta mocna budowa chroni skutecznie waginę przed urazami mogący­mi powstać podczas stosunku, zapobiega pęknięciom i neutralizuje bakterie.

Pochwa została uformowana w taki sposób, by wytrzymać nie tylko pene­trację członka, lecz również tak wielkie napięcie, jakim jest poród dziecka.Naczynia krwionośne waginy i guzki limfatyczne znajdują się głęboko pod jejpowierzchnią, co zapobiega przedostawaniu się wirusów do układu krwio­nośnego i limfatycznego. Dodatkowym ułatwieniem podczas stosunku seksu­alnego jest duża rozciągliwość ścianek pochwy oraz wydzielanie śluzu, któryzapewnia naturalną wilgotność podczas stosunku seksualnego.W odróżnieniu od niej ściany odbytnicy zbudowane są z pojedynczej war­stwy nabłonka kolumnowego, który nie tylko nie stanowi ochrony przedurazami, lecz nawet sprzyja wchłanianiu zawartych w spermie antygenów.

Dodatkowo wokół jelita grubego skupione są guzki limfatyczne, co ułatwiaatakowanie przez wirusy bezpośrednio układu odpornościowego. Warto do­dać, że ściany odbytu nie są tak rozciągliwe jak w pochwie i nie wydzielająśluzu. Stosunek analny odwraca naturalny kierunek nacisku, przez co ściankirectum stają się bardziej podatne na uszkodzenie. Rozszerzenie kanału odbyt­nicy może spowodować rozerwanie jego tkanki wyściełającej, a nawet krwa­we pęknięcia zwieracza odbytu.

Nic więc dziwnego, że wśród homoseksualistów uprawiających seks anal­ny, szczególnie pełniących podczas stosunków rolę bierną, często spotyka­nymi schorzeniami są: ropne owrzodzenie okolic odbytu, mięsak Kaposiego,łuszczyca znana jako syndrom Kobnera, zapalenie jelita grubego czy brodaw­ki weneryczne.U homoseksualistów, zwłaszcza w podeszłym wieku, osłabienie zwiera­cza odbytu jest tak duże, że często następuje mimowolne popuszczanie stol­ca. W związku z tym wielu z nich musi na co dzień nosić bieliznę z obcisłymigumkami, uniemożliwiającą gubienie wydzielin.

Obserwuje się wśród nich również większe osłabienie systemu immunolo­gicznego, co wiąże się z obecnością w spermie substancji obniżających odpor­ność organizmu. W przypadku stosunku dopochwowego budowa kobiecychnarządów płciowych sprawia, że plemniki nie przedostają się do krwioobie­gu, tak jak ma to miejsce w przypadku stosunku doodbytniczego, gdy sperma łączy się z florą bakteryjną odbytnicy. Ponieważ organizm mężczyzny nie jestprzystosowany do przyjmowania spermy, następuje reakcja immunologicznaprzeciw własnemu układowi immunologicznemu.

Dochodzi do nadmiernegowydzielania przez organizm limfocytów B, które atakują limfocyty T i w re­zultacie następuje rozregulowanie systemu odpornościowego.Każdy lekarz pierwszego kontaktu, który ma wśród swoich pacjentów zarów­no hetero-, jak i homoseksualistów, może stwierdzić, że ci drudzy zdecydowanieczęściej mają słabszą odporność na różnego rodzaju infekcje czy choroby.Rozdarcia, pęknięcia i perforacje ścianek odbytu ułatwiają także przeno­szenie się drogą płciową różnych chorób zakaźnych, tym bardziej że bakteriei wirusy trafiają wprost do układu limfatycznego.

Tym tłumaczyć można tak dużą wśród aktywnych homoseksualistów liczbę zachorowań na żółtaczkę(zarówno typu A, jak i typu B), opryszczkę, cytomegalię, amebozę, lamblio-zę czy zakażenie pałeczkami Shigella. Nie jest też przypadkiem, że w swojej pierwszej fazie epidemia AIDS najszybciej rozwijała się właśnie w środowi­skach homoseksualistów.

Początkowo zresztą choroba nazywała się GRID- Gay Related Immunodeficiency, jednak z cza­sem dokonano zmiany nazwy, gdyż stygmatyzowała ona zbytnio tę mniejszość seksualną.

Chociaż wśród tej ostatniej najbardziej roz­powszechnione są stosunki analne, warto do­dać, że w przypadku stosunków oralnych wy­starczą nawet niewielkie rany dziąseł, ust czyjamy ustnej, by wywiązały się choroby wene­ryczne ust i gardła, trudne do wyleczenia przezdługie miesiące. Za szczególnie niebezpiecz­ne z punktu widzenia epidemiologicznegonależy natomiast uznać praktykowane rów­nież stosunki oralno-analne. Zgodnie z teo­rią Kinseya one także powinny zostać uzna­ne za naturalne, według zaś innego gururewolucji seksualnej, Wilhelma Reicha, sta­nowią szczyt seksualnego doskonalenia sięczłowieka.

Dla ułatwienia współżycia płciowego wielu homoseksualistów, zwłasz­cza w Stanach Zjednoczonych, używa azotanu amylowego, zwanego potocz­nie „afrodyzjakiem gejów" lubpoppers,który rozluźnia mięśnie gładkie od­bytu. Środek ten został w 1988 roku oficjalnie zakazany w USA jako wysocetoksyczny, rakotwórczy i niszczący układ immunologiczny, jednakże w środo­wiskach gejowskich jest nadal rozpowszechniany.

Przyczynia się on do corazwiększego obniżania odporności wśród ludzi, których układ odpornościowyi tak w dużym stopniu jest już nadwerężony.Fizjologia odbytnicy, której budowa nie jest przystosowana do penetro­wania przez ciała obce, oraz analiza szkodliwych skutków, jakie wiążą sięz uprawianiem tego rodzaju stosunków, pozwalają jednoznacznie stwierdzić,że akty homoseksualne nie są zgodne z naturą ludzkiego organizmu.

Do od­wrotnych konkluzji prowadzi natomiast analiza stosunków heteroseksual­nych - męskie i żeńskie organy płciowe są jakby dla siebie stworzone.Kiedy mówią nam więc, że stosunki homoseksualne są zgodne z naturą,odpowiedzmy, że gdyby tak było, to nasze odbyty powinny wydzielać wazeli­nę, tak jak pochwa wydziela śluz. Możemy też dodać - za pewnym publicystą- że tłok powinien posuwać się w cylindrze, a nie w rurze wydechowej.

Samuel Cohen

tłum. Dariusz Kowal

Pismo Poświęcone Fronda nr 36