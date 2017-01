Co się stanie z HGW? Dla Frondy wyjaśnia Michał Dworczyk

reklama

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: CBA zatrzymało dziś pięciu ważnych urzędników stołecznego ratusza. Wszystko w związku z nieprawidłowościami związanymi z reprywatyzacją gruntów warszawskich

Poseł Michał Dworczyk, PiS: Mamy do czynienia z kolejną odsłoną afery warszawskiej, za którą pełną odpowiedzialność polityczną ponosi Platforma Obywatelska. Oczywiście, jeśli chodzi o odpowiedzialność osobistą, to wszystko musi zostać wyjaśnione przez prokuraturę i odpowiednie służby. Jedno jest pewne: wszystkie nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia, odbywały się pod okiem prezydent Warszawy oraz a zarazem prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Co więcej, kiedy afera reprywatyzacyjna ujrzała światło dzienne, a politycy Prawa i Sprawiedliwości apelowali o ustąpienie pani prezydent, aby można było jak najsprawniej i jak najszybciej wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości, Platforma Obywatelska roztoczyła „parasol ochronny” nad prezydent Warszawy, która do dziś pełni swoją funkcję. Dzisiejsze zatrzymania są dowodem na to, że nieprawidłowości rzeczywiście były bardzo poważne. Cieszy fakt, że zbliża się moment, w którym osoby odpowiedzialne za krzywdę tysięcy warszawiaków poniosą konsekwencje swoich działań.

Jak do tej pory prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz raczej uchylała się od odpowiedzialności, podkreślała, że miała jak najlepsze chęci, spychała odpowiedzialność to na urzędników, to na śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wreszcie, zdymisjonowała dwóch swoich najbliższych współpracowników. Czy i tym razem odpowiedzialność poniosą jedynie urzędnicy?

Trudno przewidzieć, w jaki sposób zachowa się Platforma Obywatelska i sama pani prezydent.

Oczywiście, nie ma co na razie przesądzać dalszego rozwoju wydarzeń, jednak efekty śledztwa mogą przynieść konieczność zmiany władz warszawy przed upływem kadencji.

W Warszawie mamy aferę reprywatyzacyjną z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Również i w innych miastach są różnego rodzaju problemy z prezydentami z ramienia PO, jak chociażby w Gdańsku. Tamtejszy prezydent, Paweł Adamowicz, ma zarzuty prokuratorskie. Czy samorządy zarządzane przez PO można traktować jako „soczewkę”, w której skupia się osiem lat rządów tej partii?

Bardziej korzystna dla Platformy Obywatelskiej byłaby chyba wersja, że samorządy, w których najważniejsze funkcje pełnią przedstawiciele tej partii, po prostu nie działają. Można odwołać się tutaj do znanego określenia jednego z byłych ministrów w rządzie PO -PSL, który podsumował niegdyś, jak działa (a raczej: nie działa) państwo polskie. Tego samego określenia można by użyć w odniesieniu do dużej części samorządów zarządzanych przez PO. Gorsza z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej jest wersja mówiąca o tym, że prominentni politycy tej partii świadomie tolerowali nieprawidłowości, a w niektórych być może nawet uczestniczyli,

Ostatnio zarówno minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jak i jego zastępca, wiceminister Patryk Jaki, zapowiadali powołanie Komisji Weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Niedawno obaj informowali, że prace Komisji mają rozpocząć się w maju lub czerwcu tego roku

Komisja Weryfikacyjna jest rozwiązaniem ekstraordynaryjnym, które ma pomóc w wyjaśnieniu afery warszawskiej. Jednak również sama sytuacja jest wyjątkowa. Straty finansowe opiewają bowiem na wiele miliardów złotych. W samych nieprawidłowościach czy działaniach związanych z łamaniem przepisów uczestniczyli ludzie bezpośrednio zaangażowani w prace samorządu. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość przygotowało takie właśnie rozwiązanie. Jestem pewien, że rozpoczęcie pracy Komisji Weryfikacyjnej przyspieszy znalezienie i ukaranie winnych oraz naprawienie przynajmniej części wyrządzonych krzywd.

31.01.2017, 11:15