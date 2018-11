Czy grozi nam druga śmierć?

Śmierć jako kres ziemskiego życia człowieka

Ostatnim wydarzeniem w naszym ludzkim i ziemskim doświadczeniu życia jest śmierć. Można więc patrzeć na nią i mówić o niej jako o naturalnym kresie ludzkiego życia, jako o zjawisku biologicznym i psychologicznym. Śmierć bowiem kończy naturalne życie każdego z nas.

O zjawisku umierania i śmierci mówi wiele książek, wiele dziedzin nauki nim się zajmuje... np. medycyna, socjologia , psychologia. Dla człowieka wierzącego najważniejsze jest jednak to, co sam Bóg mówi na temat śmierci. W Słowie Bożym czytamy: "Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka - uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą" (Mdr 2, 23-24).

Biblia patrzy więc na śmierć ludzką w sposób zupełnie odmienny od spojrzenia ludzkiego, czysto naturalnego. Mówi, że śmierć jest przeciwna zamysłom Boga, Jego wolą jest życie człowieka. Śmierć zaś weszła na świat przez zawiść diabła, przez grzech. Jest więc ona dla człowieka nie tylko kresem życia, ale jest karą i przekleństwem.

Śmierć jako konsekwencja grzechu

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..." (Rz 6, 23 a). Odkrycie przez człowieka tego biblijnego aspektu śmierci, którym jest związek pomiędzy grzechem i śmiercią, jest bardzo ważne. Sprawia, że inaczej zaczynamy patrzeć na życie. Zauważamy, że krocząc drogą grzechu, drogą zła, kroczymy drogą śmierci.

Widzimy, że grzesząc pozwalamy uwodzić się diabłu i stajemy się martwi. Trwanie bowiem w stanie grzechu jest trwaniem w śmierci, jest dobrowolnym poddawaniem się jej władzy. Jest to także wchodzenie w przekleństwo śmierci. Umierając w takim stanie człowiek doświadcza śmierci nie tylko jako kresu życia, ale pozbawia się największego dobra, pozbawia się pełni życia, którą możemy osiągnąć tylko w Bogu.

Grzech jest czymś sprzecznym z naturą człowieka i czymś sprzecznym z wolą Bożą. Dlatego Bóg nie pozostawia człowieka pod władzą szatana, grzechu i śmierci. "Gdy nadeszła pełnia czasu..." (Ga 4,4) Bóg w swoim Synu - Jezusie Chrystusie - przyjmuje nasze śmiertelne ciało. Jezus sam będąc bez winy przyjmuje na siebie grzechy i ich konsekwencję - śmierć. Stając się posłuszny woli Ojca umiera na krzyżu, zstępuje do piekieł i zmartwychwstaje, by ostatecznie "uwolnić nas spod prawa grzechu i śmierci" (Rz 8,2) i otworzyć nam drogę do życia wiecznego.

Śmierć jako współumieranie z Chrystusem

Jezus Chrystus biorąc na siebie grzechy całego świata i umierając dla nas i dla naszego zbawienia ukrył i zanurzył całe nasze życie w swoim życiu. Przez swoją śmierć ocalił nas od śmierci wiecznej i stał się Drogą prowadzącą do nowego życia. Każdy z nas od chwili chrztu został zanurzony w śmierć Jezusa. I On zapewnia każdego człowieka, że jeżeli słucha Jego Słów i wypełnia je przechodzi ze śmierci do życia.

To współumieranie z Chrystusem dokonuje się każdego dnia. Jest ono obumieraniem wszystkiemu, co w naszym życiu nie jest zgodne z wolą Bożą, a więc obumieranie grzechowi - przez spowiedź. Obumieranie temu wszystkiemu, co wiedzie do grzechu, wszelkiej pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego życia - przez naśladowanie życia Jezusa Chrystusa. Obumieranie starego człowieka, aby mógł narodzić się nowy na wzór Jezusa Chrystusa.

Jest to podjęcie i dźwiganie razem z Jezusem i na Jego wzór krzyża naszego życia: obowiązków, cierpień, niepowodzeń, niezrozumienia, osamotnienia, odrzucenia, krzywdy i ... śmierci. Współumierając z Jezusem Chrystusem wkraczamy w nowe życie - życie, które On nam daje, życie w wolności i radości dziecka Bożego, które woła do Boga: Abba - Ojcze !

Śmierć druga

Dla tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa i trwają w Jego nauce nie ma już "Drugiej śmierci". Chrześcijanin bowiem "umierając dla Pana" przechodzi ze śmierci do życia. Umierając z Chrystusem swoją śmiercią uwielbi Boga i śmierć zapewni mu "wieniec życia", chwałę zmartwychwstania i z przekleństwa stanie się zyskiem i błogosławieństwem. Ten zaś, który umiera w swoich grzechach i nie wierzy Chrystusowi staje przed niebezpieczeństwem drugiej - powtórnej śmierci.

Śmierć druga związana jest z przekleństwem. Jest ona zdecydowanym, świadomym trwaniem w grzechu i odrzuceniu Boga, w odrzuceniu zbawienia danego nam w Synu Bożym. Jest ona wieczną karą szatana i tych, którzy stali się jego narzędziem i nie przyjęli zbawienia płynącego z Chrystusowego krzyża.

Dramat śmierci rozgrywa się w życiu każdego z nas. Wybór wiodący do życia zależy od naszej postawy wobec Chrystusa i wobec Ewangelii.