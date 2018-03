Czy Facebook podsłuchuje nas w domu i pracy? Chris Wylie uważa, że to możliwe

Czy Facebook szpieguje nas w pracy i w domu, podsłuchując nasze rozmowy? Według Chrisa Wylie'a, eksperta, który oskarżył wcześniej Facebooka o wykorzystywanie danych użytkowników w celu wsparcia kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, to możliwe.

Aplikacja Facebooka - ale także aplikacje innych firm - których używamy na smartfonach mogą nasłuchiwać dźwięków w otoczeniu użytkownika, tak, by ,,zgadnąć'', gdzie jest - i jakie najlepiej zaproponować mu reklamy.

Wylie mówił o tym podczas przesłuchania przed Brytyjską Izbą Gmin. Przewodniczący komisji medialnej Damian Collins zapytał Wylie'a, czy takie podsłuchiwanie jest możliwe. Wylie odparł, że zasadniczo to ,,pytanie do Facebooka'', ale jest jego zdaniem możliwe, że Facebook i inne aplikacje na smartfony wsłuchują się w otoczenie ich użytkownika, by personalizować reklamy.

,,Jest tam audio, które może by użyte w sensie stwierdzenia, czy jesteś w biurze, czy poza biurem, czy oglądasz TV czy robisz inne rzeczy''. Wielu użytkowników Facebooka skarży się, że widzieli reklamy produktów, o których właśnie z kimś rozmawiali.

mod/foxnews.com