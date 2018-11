Czy Eucharystyczne zjawisko w Sokółce wyblakło? Zdjęcie

Do tej pory Kościół doświadczył bardzo wielu cudów i dowodów Bożego Miłosierdzia. Tak więc brak kolejnego cudu nie falsyfikuje naszej wiary. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeśli w Sokółce wydarzył się cud, to żadna nowa epoka w chrześcijaństwie się nie zacznie. Lepiej skupić się na tym, co Bóg chciał nam przez to powiedzieć – nawet jeśli ostatecznie okaże się, że nie mieliśmy do czynienia z Cudem Eucharystycznym.