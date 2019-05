Czy egzorcysta w Polsce ma dużo pracy?

- Kościół to nie tylko samo miejsce, świątynia, czy sanktuarium św. Gabriela, ale jest również taki zamiar, żeby to było takie centrum dla młodych, gdzie każdy młody będzie mógł otrzymać pomoc. Zaczynamy to już kreować przez różne zajęcia i warsztaty - mówił o. Przemysław Śliwiński CP

- Niektórzy szukają mocy, posiadania władzy, przez to wpływania na rzeczywistość, niektórzy szukają doświadczenia mistycznego i jest to często fałszywe i prowadzi do zniewolenia, praktyki medytacji niechrześcijańskich. Radość przede wszystkim płynie od Pana Boga. Chrystus zwycięża wszystko, a diabeł to istota smutna. On nie lubi jak się ktoś cieszy – podkreślał