Czy dziś jest ten dzień? Powiedz NIE! papierosom. Możesz żyć dłużej nawet o 10 lat!

Jak co roku w trzeci czwartek listopada można skutecznie rozstać się z jednym z najczęstszych nałogów. Właśnie dziś przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. Można to zrobić w każdymi wieku. Rzucając ,,to świństwo'' nawet po 40-tce można wydłużyć sobie życie o 10 lat!

Według badań, potrzeba średnio siedmiu prób, by skutecznie rzucić palenie - tak infromują eksperci. Dziś jest dzień, w którym warto to zrobić z innymi. Co roku, w każdy trzeci czwartek listopada, obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Do uwolnienia się od nałogu niezbędna jest silna motywacja. Czasem pomaga lęk o zdrowie, gdy pojawia się zadyszka już przy niewielkim wysiłku. Można też obejrzec filmy o tym, jakich spostoszeń w organizmie dokonuje ten zgubny nałóg. Są również dostępne testy motywacji do rzucenia palenia, dzięki którym jest szansa poznać swój stopień uzależnienia od papierosów.

Jak podkreśla profesor Adam Antczak, Kierownik Kliniki Pulmonologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wielu chorobom onkologicznym, chorobom układu oddechowego i sercowo-naczyniowego można zapobiegać poprzez rzucenie palenia.

W przypadku osób czterdziestokilkuletnich, zerwanie za nałogiem daje szanse dłuższego życia nawet o 10 lat.

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, w 2015 roku, w Polsce paliło 9 milionów Polaków, czyli aż 24 procent społeczeństwa.

W podziale na płeć, palaczy-mężczyzn jest 31 procent a kobiet - 18 procent. Liczby te jednak znacząca spadły od lat '90 - wtedy uzależnionych od tytoniu było 51 procent mężczyzn i 25 procent kobiet w Polsce.

