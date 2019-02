Czy dziennikarka GW sugeruje, że należy obalać pomniki św. Jana Pawła II?!

Szokujący wpis dziennikarki „Gazety Wyborczej” Żanety Gotowalskiej. Odnosząc się w nim do zniszczenia pomnika księdza Henryka Jankowskiego wspomniała też o pomnikach św. Jana Pawła II. Wiele osób odczytało to jako sugestię dotyczącą obalania pomników papieża Polaka.

„Nie widzę niczego złego w tym, że w nocy obalono pomnik ks. Jankowskiego. Ktoś zdecydował, by go wywyższyć w taki sposób. Inni, mając na uwadze jego "czyny", postanowili pomnik obalić”

„*Pamiętajmy o innych pomnikach = czy zostały one postawione bez żadnych zastrzeżeń, czy nie było to działanie bez refleksji”.

„Poparcie zniszczenia pomnika i kontekst z pierwszego wpisu jednoznacznie wskazuje na świadome poparcie i zachętę do takiej formy działań. Publiczne podżeganie Art. 18. KK do przestępstwa niszczenia mienia Art. 288. Drugi wpis to obrona przed konsekwencjami”.