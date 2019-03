Czy Duńczycy zatrzymają Nord Stream 2?

Wszystko, więc wskazuje na to, że Dania nie tylko ma zamiar wydać decyzję negatywną w sprawie Nord Stream2, co więcej upłynie sporo czasu zanim ją wyda, ponieważ przebieg gazociągu będzie konsultowała z Polską w związku zawartą umowy o przebiegu granicy morskiej pomiędzy obydwoma krajami.

I dalej „Chronimy Niemcy, Francję i wszystkie te inne kraje przed Rosją, a oni idą i robią interesy, płacąc miliardy, miliardy dolarów do rosyjskiego budżetu”.

I dla kontrastu przedstawił postępowanie Polski „mamy taki kraj jak Polska, który nie przyjmie rosyjskiego gazu, są też inne kraje, które go nie przyjmują, bo nie chcą być zniewolone przez Rosję, a Niemcy są dla mnie zniewolone przez Rosję, bo dostają tak dużo swojej energii z Rosji”.

I dodał „były niemiecki kanclerz jest na czele rosyjskiej spółki energetycznej - to jest niewłaściwe, my mamy chronić Niemcy w czasie, gdy oni podpisują z Rosją umowę na budowę kolejnego gazociągu- to nie jest w porządku”.