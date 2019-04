Czy doczekamy się kompromisu ws. edukacji? Jutro kolejna tura okrągłego stołu

Z kolei szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk poinformował w rozmowie z TVN24, że Prezes Rady Ministrów przekazał szefom klubów parlamentarnych, komisjom oświaty w Sejmie i Senacie oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich list z relacją z pierwszej tury okrągłego stołu oraz zaproszeniem do udziału w dalszej debacie.

Szef KPRM przypomniał, że premier wystosował zaproszenie do uczestnictwa w okrągłym stole ws. oświaty do wszystkich zainteresowanych oświatą w Polsce. - Cześć z tych osób nie odpowiedziała pozytywnie na to zaproszenie i czekały puste miejsca, i rzeczywiście tych głosów brakowało w dyskusji. Ale powiedzmy sobie też jasno, te dwie centrale związkowe i kluby opozycyjne nie mogą terroryzować i sabotować jakiegokolwiek dialogu i jakiejkolwiek rozmowy na temat przyszłości oświaty w Polsce - podkreślił.