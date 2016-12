Czy dni Donalda Tuska w Brukseli są policzone?

reklama

Szef MSZ Witold Waszczykowski stwierdził w wywiadzie dla radiowej "Trójki", że obecnie nie ma wielkich podstaw, aby poprzeć Donalda Tuska w jego staraniach o przedłużenie kadencji przewodniczącego Rady Europejskiej.

Jak mówił Waszczykowski:

"Delegując polityka do instytucji międzynarodowych kraj liczy na 3 elementy. Po pierwsze, liczy na to, że pociągnie za sobą ekspertów, którzy wejdą do tej instytucji. Nie pociągnął [Tusk]. Po drugie, każdy kraj liczy na informacje z instytucji. Po trzecie, kraj liczy że polityk będzie lobbował na rzecz kraju. Tego nie widać".

Jak dodawał:

"Pod terminem rekompensata myślałem o tych trzech elementach: ludzie, informacje i lobbying interesu krajowego. Jeśli nie poprzemy Tuska, to [będzie] tak samo jak dziś – nic nie mamy. Jestem od ponad roku i od 14 miesięcy nie pamiętam, abym otrzymał jakąkolwiek istotą wiadomość z Brukseli od Tusku. On był w Polsce kilka miesięcy temu, byłem na tym spotkaniu i nic się nie dowiedziałem" – mówił w „Salonie politycznym Trójki” Witold Waszczykowski.

