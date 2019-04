Czy dajesz księdzu na tacę?

Lucyfer to spoko gosc 28.4.19 19:38

Tak, jak każdy polski podatnik daję i to sporo. Państwo polskie czarnej stonce rocznie ponad 10 miliardów złotych. Sama tylko obecność klerykalnej szarańczy w szkołach to wydatek około 1.5 mld złotych. Z tego wynika, że każdy Polak płaci co najmniej 208 zł rocznie na tą stonkę. Ale pamiętajmy że nie każdy pracuje, nie każdy płaci podatki, są jeszcze emeryci i młodzi ludzie. Ale to już musicie sobie sami przeliczyć, jak okrada was watykańska zbieranina dziwnych panów.