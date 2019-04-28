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Czy dajesz księdzu na tacę? 28.04.2019, 19:33
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Czy dajesz księdzu na tacę?

2Dodaj komentarz

  • Lucyfer to spoko gosc 28.4.19 19:38

    Tak, jak każdy polski podatnik daję i to sporo. Państwo polskie czarnej stonce rocznie ponad 10 miliardów złotych. Sama tylko obecność klerykalnej szarańczy w szkołach to wydatek około 1.5 mld złotych. Z tego wynika, że każdy Polak płaci co najmniej 208 zł rocznie na tą stonkę. Ale pamiętajmy że nie każdy pracuje, nie każdy płaci podatki, są jeszcze emeryci i młodzi ludzie. Ale to już musicie sobie sami przeliczyć, jak okrada was watykańska zbieranina dziwnych panów.

  • Poliamorysta 28.4.19 19:44

    Mogę co najwyżej klesze zasadzić kopa w cztery litery! niech w końcu pasożyty w koloratkach wezmą się do uczciwej pracy a nie tylko molestować dzieci i wiecznie wyciągać łapska po cudzą kasę!

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