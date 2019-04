Czy ci, którzy mordowali księży, dziś szkalują Kościół?

Środowiska groteskowej opozycji ewidentnie gloryfikują obrady Okrągłego Stołu, które odbyły się 30 lat temu (od 6 lutego do 5 kwietnia 1989). Według antyPiSu było to święto demokracji. W rzeczywistości był plugawy akt porozumienia części opozycji z dyktaturą komunistyczną, w którego trakcie zagwarantowano przeprowadzenie niedemokratycznych wyborów do sejmu (demokratycznie wybrano tylko 35% posłów). By nic nie zakłócało transformacji ustrojowej, zamordowano kilku księży katolickich. Tak przypadkiem te same środowiska, które zlekceważyły te odrażające mordy polityczne na duchownych, by dogadać się z komuchami, 30 lat później są w awangardzie szkalowania Kościoła katolickiego oskarżeniami o rzekomą pedofilię.