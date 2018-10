Czy Bruksela wpłynęła na wynik wyborów w Polsce?

Można powiedzieć bez cienia przesady, że Bruksela wpłynęła w ten sposób na wynik wyborów. Oczywiście, postanowienie TSUE może nie zmieniło preferencji wyborczych Polaków, ale mogło wpłynąć na mobilizację elektoratu liberalnego, w konsekwencji doprowadzając do osiągnięcia przez PO-N lepszego wyniku.

Oznacza to, że w sposób zupełnie nieuprawniony Unia Europejska miesza się w polskie wybory. To PiS oskarża się o niszczenie demokracji, ale widać, że tak naprawdę to właśnie strona przeciwna manipuluje i dokonuje poważnych nadużyć.