Wiadomości
Blogi i Opinie
Forum
Hostel Warszawa
Holland House
Fort24
Latający Holender
KOŚCIÓŁ
Czy Bóg karze za zło? 2.04.2019, 9:40
wojda
daniel wojda
bóg
zło
wiara
3

Czy Bóg karze za zło?

3Dodaj komentarz

  • Auferetur Inferunt Insaniam 2.4.19 10:01

    Stanie pod drabiną przynosi pecha.
    Osoba która przejdzie pod drabiną nie stanie w danym roku na ślubnym kobiercu!
    Liczba kontrolna: 2749
    Czuwaj!

  • Teodor 2.4.19 10:02

    Czy Bóg woli golnke czy sorbet?
    Tyle wiemy ile wymyślimy.

  • antypis 2.4.19 10:14

    tak karze, ale tylko tych najzwyklejszych, serdecznych dobrodusznych, uczciwych.
    Bogatych skurvieli zlodzieji, oszustow, bandytow, Masonow itp. oczywiscie NIE. A jeszcze im pomaga. Dlaczego??? Bo sie ich najwidoczniej boji ? I zadne teologiczne tlumaczenie niezmieni tej oczywsitej prawdy!

Polecane

Najczęściej czytane

Podobne artykuły

 
 
 
 

Opinie

Najczęściej czytane

Polecane na forum

Z życia wzięte

Najnowsze artykuły

 
czytaj więcej
facebook