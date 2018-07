Czy Białorusi grozi aneksja? Rosyjskie media straszą Mińsk

Pravda.ru uważa, że ​​Łukaszenka próbuje teraz grać na dwa fronty, i przypomina o odmowie Łukaszenki przyjęcia na Białorusi rosyjskiej bazy lotniczej, a także o przesłaniu białoruskiego prezydenta skierowanym do Trumpa, w którym mówił o „strategicznym partnerstwie USA-Białoruś”.

Internetowa gazeta przywołuje także emocjonalne wystąpienie Aleksandra Łukaszenki z piątku (22.06), który próbując zmobilizować do pracy lokalnych urzędników z Mochylewszczyzny zagroził, że jeśli nie „wyrobią normy”, Białorusi grozi aneksja, albo wojna. Nie powiedział wprawdzie, z której strony ma nadejść zagrożenie, ale komentatorzy nie mieli wątpliwości, że chodziło mu o Rosję.

Przypomnijmy słowa Łukaszenki wypowiedziane w piątek 22 czerwca w powiecie szkłowskim (na rodzinnej ziemi Aleksandra Grigoriewicza), które cytowały wszystkie agencje, zarówno na Białorusi jak i poza jej granicami.

„Zostało zaplanowane – musi być wykonane na mur-beton. Jedno może być usprawiedliwienie niewykonania – śmierć. Jesteśmy na froncie. Jeśli nie przetrwamy najbliższych lat, poniesiemy porażkę, trzeba będzie w skład innego państwa wejść, albo po prostu wytrą o nas nogi. Albo, nie daj Boże, rozpętają wojnę na Białorusi, tak jak na Ukrainie”.

„Możliwy krach białoruskiej gospodarki zmusi kraj do zaakceptowania wszystkich warunków Rosji i są one dobrze znane. Inaczej nie przetrwa. Jest to rozmieszczenie rosyjskiej bazy lotniczej na Białorusi; utworzenie wspólnej waluty dla dwóch krajów z centrum emisji w Moskwie; ustanowienie międzypaństwowego organu politycznego i gospodarczego, takiego jak Komisja Europejska ( w Unii Europejskiej – red.), którego decyzje będą wiążące dla Mińska”- pisze pravda.ru.

I tylko w takim przypadku, zdaniem rosyjskiej gazety, Moskwa zatwierdzi „Plan Marshalla” dla ratowania białoruskiej gospodarki.

Ale Łukaszenko rozumie, że wdrożenie tego planu zwiększy uzależnienie od Moskwy, nie tylko gospodarczo, ale także w sensie politycznym, co podkreśla autor materiału.

Pisze on, że Łukaszenka broni się przed rosyjską bazą wojskową na terytorium Białorusi, ponieważ pamięta historię z Krymem i rolę rosyjskiej marynarki wojennej w tamtych wydarzeniach. Oficjalny Mińsk obawia się, że baza lotnicza w Bobruisku może być wykorzystywana nie tylko jako przeciwwaga dla amerykańskiej obrony przeciwrakietowej w Polsce, ale także jako narzędzie nacisku militarnego i politycznego na Łukaszenkę.

Prawda.ru konstatuje, że niechęć Łukaszenki do rozmieszczenia rosyjskiej bazy lotniczej w Bobrujsku wynika z dążeń Mińska do zdystansowania się od Moskwy w przypadku jej konfrontacji z Zachodem.

Ponadto, zdaniem rosyjskiego portalu, przywódca Białorusi zamierza nawiązać przyjacielskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Ale to nie będzie prosty zabieg, ​​Łukaszenka będzie musiał przejść długą drogę, aby przywrócić zaufanie Waszyngtonu i Brukseli.