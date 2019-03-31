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Czy ateiści pójdą do nieba? 31.03.2019, 9:10
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screenshot Youtube - PCh24TV · Polonia Christiana
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Czy ateiści pójdą do nieba?

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  • Stanislaw znad Dunajca 31.3.19 9:19

    Ateiści na pewno nie, bo jak by się czuli w obecności Boga?
    Teologia natomiast domyśla się, że każdy uczciwy otrzymuje przynajmniej w końcu życia jakąś łaskę wiary i nawrócenia.
    Żaden jednak ateista nie może czuć się uczciwym, skoro uznaje człowieka, ale nie uznaje swego Stwórcy i Pana.
    Mówi, że nie ze swojej winy. Ale to tak, jakby ktoś ojca i matki lub innych ludzi nie uznawał "nie ze swojej winy"

  • Auferetur Inferunt Insaniam 31.3.19 9:32

    Ja jestem pewien, że dla ateistów, bóg ma po prostu przygotowane inne niebo, lepsze, mądrzejsze.
    Jest tak ponieważ:
    - ateiści nie mogą być razem z teistami, bo bedą się kłócić
    - nie mogą być razem, bo teistom będzie przykro, że tak się starali, a na jedno wyszło
    - ateiści mają zupełnie inne potrzeby
    - teistą wystarczy kaszanka i TVTrwam, ateiści potrzebują bibliotek, uniwersytetów, laboratoriów, kablówki, szampana, kawioru i panienek
    A przede wszystkim, dlatego, że teiści są nudni i przewidywalni, bóg woli więc przebywać z ateistami, bo z teistami umarł by z nudów (a tego nie może zrobić bo jest nieśmiertelny).
    Czuwaj!

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