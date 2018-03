Czy atak na Skripala ma związek ze Smoleńskiem? ''Magazyn śledczy'' Anity Gargas

Kulisy podejmowania przez polski rząd decyzji prowadzących do oddania Rosjanom śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej pod lupą reporterów „Magazynu śledczego”.

Ujawniamy, co po tragedii powiedział polskiemu dyplomacie szef wywiadu jednego z państw NATO. Prześledzimy, w jakim celu 12 dni po katastrofie Edmund Klich, polski akredytowany przy rosyjskiej komisji badania wypadków lotniczych MAK nagrał superpoufną naradę u ministra obrony narodowej i komu przekazał jej treść? Co w domach ofiar robili funkcjonariusze ABW. Do jakiej dziwnej awarii doszło 10 kwietnia rano w Centrum Operacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Dlaczego polski rząd pozwolił, aby kluczowe dowody pozostały w obcych rękach? Czy rosyjski atak chemiczny w Wielkiej Brytanii ma związek z tym, co się wydarzyło 10.04.2010 na lotnisku Siewiernyj?

dam/materiały prasowe