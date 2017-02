Czy 'antysystemowa prawica' weźmie Europę? Idą ważne wybory

Rok 2017 może przynieść duże zmiany na politycznej mapie Europy. Obywatele Holandii, Francji, Niemiec, Czech i Norwegii wybiorą nowe władze swoich krajów, a od ich decyzji w dużym stopniu zależeć będzie przyszłość kontynentu.

15 marca oczy całej Europy zwrócone będą na Holandię. W tym dniu mieszkańcy kraju tulipanów wybiorą swoich przedstawicieli do parlamentu. Obecne sondaże pokazują, że największe szanse na triumf ma Partia na rzecz Wolności Geerta Wildersa. PW idzie do wyborów z antyimigranckimi i antyunijnymi hasłami na sztandarach. Ugrupowanie obiecuje deislamizację kraju, a za obecne nieszczęścia obwinia UE i „holenderskie elity zaprzedane Brukseli”. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwycięstwo partii Geerta Wildersa może zapoczątkować w Europie efekt domina.

Niechęć do polityki otwartych drzwi coraz bardziej uwidacznia się we Francji, która jest następna w wyborczym maratonie, jaki w 2017 roku rozegra się w Europie. 23 kwietnia odbędzie się tam pierwsza tura wyborów prezydenckich. Nad Sekwaną beneficjentką holenderskiego sukcesu Geerta Wildersa może być kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Szefowa tej istniejącej od 1972 roku nacjonalistycznej partii jest obecnie liderką sondaży.

Nastroje dużej części społeczeństwa odzwierciedla wzrost popularności Frontu Narodowego. Ugrupowanie Le Pen silnie sprzeciwia się islamizacji kraju oraz napływowi imigrantów, których obwinia o bezrobocie wśród Francuzów. Receptą na te problemy ma być deportacja osób, które nielegalnie przybyły nad Sekwanę oraz zaostrzenie kontroli granicznych. Hasła te podobają się dziś ok. 30 proc. wyborców, którzy są gotowi głosować na Le Pen. Czy może być jeszcze lepiej?

Efekt domina znacznie mniej odczuwalny powinien być w Niemczech. Choć w społeczeństwie naszych zachodnich sąsiadów rośnie niezadowolenie z polityki otwartych drzwi, którą firmuje Angela Merkel, to są oni znacznie mniej skłonni do wykonywania radykalnych ruchów. Sondaże pokazują, że rządząca w Niemczech od trzech kadencji chadecja traci poparcie. W kolejnych badaniach utrzymuje jednak pierwszą pozycję lub traci ją na rzecz SPD, z którą tworzy wielką koalicję. A to oznacza, że obecny establishment niemiecki powinien utrzymać się u władzy. - Mimo wielu popełnionych błędów kanclerz Merkel i jej partia powinni wygrać wybory - przewiduje dr hab. Wawrzyk.

Całość na łamach Polskieego Radia

kk/Polskie Radio