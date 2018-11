Czy anioł może uratować samobójcę?

Czy anioł może pomóc komuś, kto targa się na swoje życie? Móc to z pewnością i może, ale czy słyszał ktoś w ogóle o takim przypadku? Samobójca przecież nie wzywa anielskiej pomocy. On chce raczej szybko i bezboleśnie zakończyć swe życie.

No dobrze. Jak widzimy, pomoc anioła w wypadku samobójców teoretycznie jest możliwa. A jak to wygląda w praktyce? Czy ktoś tego doświadczył?

10 lutego 2010 roku, internetowy serwis se.pl zamieścił interesujący mnie nagłówek: „Bydgoszcz: Skoczył z 10 piętra i przeżył. Teraz mówi: Uratował mnie Anioł”. Pomyślałem, że może to być ciekawe i czytałem dalej. Opisana tam była autentyczna historia 26-letniego Rafała, który w akcie desperacji postanowił popełnić samobójstwo. Młodzieniec otworzył okno, mieszczące się na dziesiątym piętrze jednego z bydgoskich wieżowców i, nie zastanawiając się długo, skoczył w dół. To jednak nie koniec tej historii.

Sprawnie wdrapał się więc na zadaszenie wejścia do klatki schodowej, gdzie leżał desperat, i przeżył prawdziwy szok! „Boże, on żyje!” — miał krzyknąć przerażony lekarz.

To fakt — Rafał przeżył ten upadek. Ktoś może powie, że to jakieś szczęśliwe zrządzenie losu. Jednak niedoszły samobójca z przejęciem wyznał lokalnym dziennikarzom i znajomym: „Kiedy spadałem, chwycił mnie anioł. Widziałem go i to on mnie ocalił!”.

Rafał trafił na oddział intensywnej terapii tamtejszego szpitala wojskowego. Okazało się, że miał tylko połamany prawy bark i miednicę. Był jednak tak bardzo wstrząśnięty tym, co go spotkało, że nie wiedział nawet, dlaczego chciał się zabić. Dokładnie za to pamiętał wspaniały widok, jak anioł uchronił go przed śmiercią. „Przeżyłem tylko dlatego, że anioł uniósł mnie na swych skrzydłach. Widziałem go. Obiecałem mu, że już nigdy nie targnę się na swoje życie” — mówił Rafał, dziennikarzom zdziwionym tym wszystkim, co się stało.