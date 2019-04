Czy Agencja Wywiadu kontrolowała powstanie TV Republika?

Pieniądze ze służby wyprowadzać miał według ,,Sieci'' Sławomir W., były funkcjonariusz Agencji Wywiadu. Otrzymał w pierwszej połowie 2016 roku zadanie stworzenia ,,instytucji przykrycia'' pod nazwą Polska Agencja Informacyjna Interpress - PAII. Taka spółka już istniała więc zmodyfikował zadanie. Podjął decyzję o przejęciu podmiotu mającym działać w formie agencji informacyjnej lub think tanku. ,,Czy chodziło o zaangażowanie do współpracy z Agencją Wywiadu dziennikarzy? Zabrania tego prawo, więc wszystko musiało się odbyć potajemnie, a PAII miała być tzw. legendowanym podmiotem. To wtedy zaczęło się wyprowadzanie pieniędzy z funduszu operacyjnego AW'' - pisze tygodnik ,,Sieci''.