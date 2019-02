Czuchnowski, Żakowski, Szostkiewicz o Ogórek. Żenada...

,,Wiadomo, że jak się wprowadza taką atmosferę w kraju, to takie rzeczy się dzieją. Osoba udająca dziennikarkę, która bierze udział w kłamliwej kampanii dewastowania życia publicznego musi liczyć się z tym, że różne, także niedobre zachowania mogą mieć miejsce'' - mówił na antenie TVN Jacek Żakowski, publicysta ,,Polityki''. I jak dodawał, choć jest ,,przeciwny temu,co się stało pani Ogórek'', to wie, że ,,ona jest przyczyną tego zjawiska''.

Z kolei Wojciech Czuchnowski na łamach ,,Wyborczej'' wyraził ubolewanie nad losem... Elżbiety Podleśnej, jednej z tych osób, które atakowały pod siedzibą TVP Magdalenę Ogórek. Według Czuchnowskiego ci, którzy ,,stoją na pierwszej linii oporu przeciwko władzy'' są ,,osamotnieni''. ,,Sponiewierani przez propagandę i jawne łamanie prawa, mijani przez obojętny tłum. Często sami doświadczają przemocy'' - pisze Czuchnowski. I choć autor ostatecznie apeluje o to, by w ten sposób jak Podleśna nie postępować, to zarazem wydźwięk artykułu jest naprawdę dwuznaczny.