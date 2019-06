Czterodniowy tydzień pracy. Wydajność? Wzrasta

Senior Euchenio 6.6.19 13:33

Byłem 3 lata w Hiszpanii, i choć nie jestem nadgorliwcem i pracoholikiem, to to co ja robiłem w jeden dzień, Hiszpanie robili ....cały tydzień. Wykonywaliśmy remonty i parę razy próbowałem dostosować się do tych nierobów, ale niestety nie dałem rady tak się opie....ć. Pracownicy Hiszpanie mnie nie lubili, szef Hiszpan uwielbiał, choć jak twierdzę, ciężkiej pracy nie unikam, ale zawsze staram się życie sobie ułatwić. Wszyscy w zachodniej europie to nieroby i kombinatorzy, gdy zabraknie im Polaków, Węgrów, Czechów, Słoweńców i Słowaków, to ich gospodarki szlag trafi, gdyż piaskowe murzyny do roboty nie pójdą żadnej, a dotacje z EU ponoć mają się już na wykończeniu