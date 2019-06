Czterech posłów Kukiz'15 zasili szeregi PiS?

Przynajmniej czterech posłów Kukiz’15 chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i w zbliżających się wyborach parlamentarnych wystartować z list PiS – dowiedziało się RMF FM.

W poniedziałek na antenie Radia Kraków wicemarszałek Sejmu oraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki przyznał, że niektórzy posłowie Kukiz’15 proszą o przyjęcie do klubu PiS. Stwierdził:

„Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas”.