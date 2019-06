Czosnek niedźwiedzi - antyrakowa bomba!!! Poznaj przepisy

Od czasu kiedy mam go w ogródku próbuję robić z jego udziałem różne potrawy. Takie jak gołąbki. To też świetny dodatek do sałatek wiosennych i innych dań. Jadąc na Święta Wielkiej Nocy do rodziców miałam cały pęczek czosnku niedźwiedziego, zerwany we własnym ogródku. Jeszcze nie wiedziałam co z niego zrobię, choć już miałam pewne plany. Potrzebne było nadzienie do jajek na śniadanie Wielkanocne. I powstało, jedno z czosnku niedźwiedziego, a drugie z dodatkiem żółtych kwiatów forsycji. To też świetny dodatek do pieczywa.