Czosnek chroni serce i niszczy zarazki 500 razy lepiej niż antybiotyk

reklama

fot. wikipedia reklama

Czosnek ma moc dzięki, której może stawić czoła mutacjom wirusowym. Chodzi przede wszystkim o jego zawartość allicyliny. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie przeprowadziła badania w tej kwestii. Doszli do wniosku, że czosnek jest potężny i 100 razy bardziej skuteczny niż 2 najbardziej popularne antybiotyki używane w leczeniu różnych chorób powstałych przez bakterie odpowiedzialne za występowanie chorób przenoszonych przez żwyność.

Jedz czosnek regularnie! To jedna z najlepszych rad, dodawaj go do posiłków, sałatek, mieszaj z oliwą, dzięki temu pozostaniesz zdrowa i a na przeziębienia. Najnowsze badania nigdy nie ujrzą światła dziennego, ponieważ nie pozwolą na to giganty farmaceutyczne.

***

Pomoc dla serca

W czosnku znajduje się ponad 100 chemicznie czynnych związków. Jednym z ważniejszych jest alliina, związek zawierający siarkę, który jest przekształcany w allicynę, kiedy cebule (ząbki) są miażdżone lub przeżuwane. Naukowcy są zdania, że to dzięki allicynie czosnek ma antybiotykowe właściwości oraz korzystny wpływ na serce. Wiadomo, że w krajach, gdzie ludzie jedzą dużo czosnku, zapadalność na choroby serca jest raczej niska.

Rozważmy wpływ czosnku na płytki krwi, komórkowe struktury, które mają tendencję do zlepiania się ze sobą i tworzenia zakrzepów w tętnicach wieńcowych. W pewnym badaniu wykryto, że stopień agregacji (zbijania się w skupiska) płytek krwi u mężczyzn, którym podawano odpowiednik 6 ząbków świeżego czosnku, obniżył się z 58 do 10 procent. Niektóre związki chemiczne zawarte w czosnku mogą być równie skuteczne, jak aspiryna w hamowaniu tworzenia się zakrzepów krwi.

***

ZUPA CZOSNKOWA

Przepis:

5 główek czosnku

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżki oliwy z oliwek

2 duże czerwone cebule, pokrojone w kostkę

1 łyżka świeżego tymianku, drobno posiekanego

6 szklanek bulionu z kurczaka

garstka świeżych/suszonych ziół (pietruszka, tymianek, liść laurowy)

1 szklanka kwaśnej śmietany

Najpierw podgrzej piekarnik do 180 stopnii. Obierz czosnek, polej sreberko oliwą a następnie zawiń je w główki czosnku. Piecz około półtora godziny, kiedy gotowe wyjmij z piekarnika i zostaw czosnek na parę minut. W międzyczasie wrzuć do garnka troche masła i dwie łyżki oliwy i podgrzej do średniej temperatury. Dodaj cebulę i trzymaj na ogniu około 10 minut. Gdy czosnek ochłonie ugnieć go przy pomocy widelca, a następnie wrzuć do garnka, następnie dodaj bulion i zioła. Następnie blenduj zupę do uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy już ją uzyskasz postaw znów na ogniu i dodawaj kwaśnej śmietany mieśzając w garnku. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Jak wiadomo czosnek poddany długotrwałej obróbce termicznej traci do 80% substancji aktywnych, głównie allicyliny, dlatego warto na sam koniec wcisnąć 2 ząbki świeżego czosnku aby spotęgować ilość allicyliny.

***

KOKTAJL Z CZOSNKU I OCTU

700 ml octu jabłkowego organicznego,

¼ szklanki drobno posiekanego czosnku,

¼ szklanki drobno posiekanej cebuli,

2 świeże papryczki chili,

¼ szklanki startego imbiru,

2 łyżki tartego chrzanu,

2 łyżki kurkumy w proszku lub 2 kawałki korzenia kurkumy.

Wszystkie składniki z wyjątkiem octu mieszamy w misce. Mieszankę wkładamy do słoja. Zalewamy octem jabłkowym. Zamykamy i dobrze wstrząsamy. Przez dwa tygodnie słoik trzymamy w suchym i chłodnym miejscu. Wstrząsamy nim kilka razy dziennie. Po 14 dniach, zawartość słoika trzeba przecedzić. Płyn przelewamy do butelki.

29.12.2016, 13:45