Człowiek Trumpa chce jednoczyć prawicę w Europie. Powołają fundację w Brukseli

Szef kampanii Donalda Trumpa, główny strateg - Steve Bannon planuje utworzenie w Brukseli fundacji, która będzie wspierać prawicowe, antyestablishmentowe ruchy w Europie. Celem ma być zjednoczenie ruchów przed wyborami do europarlamentu.

"Wszyscy zgodzą się, że następne wybory w maju, będa miały ogromne znaczenie, bo to będzie pierwsza ogólnoeuropejska konfrontacja między partiami populistycznymi a partiami Davos. To będzie bardzo ważny moment dla Europy." - podkreślił Bannon w rozmowie z Daily Best.

Zdaniem ekspertów zapowiedź Bannona wywoła strach wśród wielu polityków europejskich. Amerykanin znany jest z perfekcyjnych politycznych zagrywek, które mogą zmobilizować wyborców choćby poprzez wywołanie kontrowersyjnych tematów.

"Prawicowy populizm jest czymś co się wydarzy. To on będzie rządził. Będziecie mieli indywidualne państwa narodowe z własną tożsamością, z własnymi granicami" - mówił były strateg Trumpa.

Jednym z zadań ruchu ma być zjednoczenie m.in. francuskiego "Zjednoczenia Narodowego", szwedzkich "Demokratów" oraz "Prawdziwych Finów".

mor/Politico/Fronda.pl