,,Człowiek Sorosa w Polsce'' atakuje PiS i Czaputowicza

,,Znów, jak przy głosowaniu na kandydaturę Donalda Tuska, Warszawa jest przeciwko całej Unii, nikt tej koncepcji nie popiera. Na dodatek to jest czysta gestykulacja i godzi w interesy Irlandii, dla której to bardzo ważna sprawa'' - powiedział Smolar. Według szefa Fundacji Batorego Polska w ten sposób... próbuje ,,przypodobać się'' Stanom Zjednoczonym, które popierają wyjście Wielkiej Bytanii z Unii Europejskiej i dla których ważne jest, by umowa w tej sprawie została wreszcie podpisana.



Tak - no bo lepiej, gdyby Polska była zgodna z Unią Europejską. Wtedy nie byłoby mowy o zależności od Brukseli, Berlina czy Paryża, prawda? Oczywiście, że nie, bo dla Smolara i ludzi jego pokroju w przypadku polityki unijnej kwestie zależności czy niezależności to abstrakcja. Uważają oni, że Polska powinna w pełni dostosować się do konceptów brukselsko-berlińsko-paryskich, bo przecież ich marzeniem jest zniesienie suwerenności państw i utworzenie jednego, zdegenerowanego super-lewackiego państwa. Smolar to znany zwolennik ,,państwa federacyjnego'' UE.