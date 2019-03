Członek Zarządu TVP Piotr Pałka zawieszony

O sprawie poinformowało "Do Rzeczy". Okazuje się jednak, że proces wytoczony przez członka zarządu to tylko jeden z powodów decyzji o jego zawieszeniu.

Do czerwca 2018 roku dziennikarz pracował w biurze programowym TVP, jednak został zwolniony po tym, jak do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” zespołu Girls on Fire. Utwór nawiązuje m.in. do tzw. "czarnych protestów" przeciwko zaostrzeniu obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego.