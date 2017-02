Czesi mówią dość żywności gorszego sortu!

reklama

Fot. Pixabay reklama

Czesi wypowiadają wojnę zachodnim koncernom i sieciom sklepów, które na tereny wschodnich państw UE wysyłają gorszej jakości żywność w identycznych opakowaniach jak na Zachodzie.

Czeski minister rolnictwa Marian Jureczka potwierdził, że Czechy będą walczyć z praktykami zachodnich koncernów, które twierdzą, że klienci z krajów grupy wyszechradzkiej są mniej wymagający niż ich zachodni odpowiednicy. Prowadziło to do praktyk, do których przyznało się np. Tesco, w ramach których żywność gorszej jakości zalewa środkowo-wschodnią Europę.

Jak mówił czeski minister rolnictwa: "Naszym podstawowym celem jest zmiana unijnych przepisów. Chodzi o to, że jeśli jakiś produkt ma tego samego producenta, takie samo opakowanie z takim samym napisem, tak że wydaje się na pierwszy rzut oka identyczny, to żeby miał też identyczne składniki".

Czeski minister dodał również rzecz oczywistą, choć chyba jednak niekoniecznie dla zachodnich koncernów: "Jeśli mamy wspólny rynek, to w takim razie dajmy wszystkim konsumentom taki sam dostęp do jakościowo takich samych produktów, które tak samo wyglądają".

krp/pikio.pl, Fronda.pl

22.02.2017, 11:51