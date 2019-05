Część uczniów musi powtarzać klasę przez strajk Broniarza

Jestem w Kościele 1.5.19 14:28

GEJOWSKI ATAK NA KAPŁANA



"Nawet tak wyjątkowy czas jak Święta Wielkiej Nocy jest dla środowisk LGBT okazją do odrażającej prowokacji! (...) Dziś piszę do Pana, aby powiedzieć o kolejnym wybryku zawodowych homoaktywistów. Właśnie w tak ważnym czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych postanowili znowu zaatakować.



W Wielką Sobotę w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku miał miejsce zaplanowany z premedytacją incydent. Dwoje działaczy LGBT pojawiło się na święceniu pokarmów z umieszczoną w koszyku kolorową flagą - symbolem politycznego ruchu homoseksualnego. W kościele próbowali wetknąć flagi w Grobie Pańskim przygotowanym tradycyjnie na dni Triduum Paschalnego. Nie spodobało im się, że w dekoracji grobu wskazano homoseksualizm jako jeden z grzechów. Tamtejszy proboszcz ks. Tadeusz Łebkowski odważnie stanął w obronie wiary i wyprosił prowokatorów z kościoła. Zdążyli oni nagrać film, na którym widać, jak prowokują kapłana i awanturują się w świątyni.



O sprawie szybko napisała "Gazeta Wyborcza", która rozpoczęła szczucie na 70-letniego kapłana za to, że odważnie stanął w obronie katolickiej nauki o homoseksualiźmie. Współdziałanie lewicowych dziennikarzy i prowokatorów w płockim kościele wygląda na przemyślane i świadomie zaplanowane. To nie pierwszy taki przypadek błyskawicznego ataku lewicowych mediów na ludzi broniących się przed agresją ruchu LGBT. Widać zależność i współdziałanie homoaktywistów i zideologizowanych dziennikarzy na rzecz niszczenia dobra, prawdy i piękna.



Jak zawsze w takich sytuacjach trzeba reagować szybko i zdecydowanie. Uruchomiliśmy zatem petycję poparcia dla Księdza Łebkowskiego, która trafi do proboszcza, a jej kopia jest automatycznie kierowana do kurii płockiej.. Chcemy w ten sposób wesprzeć odważnego kapłana i dać sygnał biskupowi miejsca, że wierni są wdzięczni za obronę nauczania Kościoła Katolickiego"



Petycja do podpisania tutaj: http://www.twojepetycje.pl/petycje/dziekuje-proboszczowi-parafii-sw-maksymiliana-kolbego-w-plocku-za-nieuleganie-homopropagandzie/