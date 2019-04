Czeka nas korekta flagi i godła?

Jak stwierdza dziennik „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad nową ustawą o symbolach państwowych. Ma ona zastąpić ustawę z roku1980, a w zapytaniu ofertowym do wykonawców załączników graficznych ustawy ” obok słowa „czerwień” pojawia się wyraz „karmazyn". Czy oficjalnie ten odcień zostanie przypisany czerwieni polskiej flagi? „Spytaliśmy o to resort kultury, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ministerstwo nie odpowiedziało też, co stoi za tym wyborem odcienia” stwierdza internetowy serwis „Rzeczpospolitej” rp.pl. A skoro nie było wypowiedzi ministerstwa, próbuje odpowiedzieć na to pytanie sam cytowany serwis przypominając, że to właśnie karmazyn był pierwszą polską barwą narodową. Dopiero później wyparły go inne odcienie.