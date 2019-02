Czeka nas ekologiczna apokalipsa!

Mateusz Jegliński 19.2.19 18:38

Ale się zestrachałem. Co tam Zabłysła w tej Holandii wyrabia, jak nie gazuje dzikich gęsi, to morduje muchy, czy inne insekty. Ale, jak u Niemców takie owadzie braki, to my tych korników z Puszczy Białowieskiej o których dobro tak giermańcy dbają możemy im podarować ile tylko chcą i to zupełnie darmo. A na poważnie kolejna lewacka apokalipsa. Już w latach 70 miały wyginąć pszczoły i była dziura ozonowa i aż dziw, że do tej pory nic z żywych się nie upiekło w promieniach UV. Lewactwo weźcie wy się do uczciwej roboty, to wam głupoty z pod waszych czerwonych czerepów wywietrzeją