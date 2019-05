SANDRA 10.5.19 11:57

zstanawiam sie po taki ktos wchodzi na strony które go nie interesują , ja nie wchodze jesli mnie cos nie interesuje i nie ciekawi bo co mnie to ocbchodzi ,a CIEBIE widocznie toczy jakis ,grzech lub masz jakies wyrzuty sumienia i cos konkretnego na sukmieniu ze szukasz dla siebie usprawiedliwienia w twierdzeniu ze nie ma szatana bo tak CI wygodnie ABY N IE PONIES KARY.......OTÓŻ JEST I CI sie przygląda i CIESZY SIE ze w nigo nie wierzysz BO bardziej CIE ZWIEDZIE BO UWAZASZ jesli nie ma szatana to nie ma grzechu i hulaj dusza piekła nie ma .opanuj sie póki czas bo i tak predzej czy póxniej pokarze ci na co go stac .tez byłam taka jak ty az nagle BUUUM i stało sie a potem płacz szloch i psychiatrra mysli samobójcze itp. jak kiedys bedziesz miał tego typy przezycia , jak nic ci sie nie bedzie układac jak zycIE STRACI SENS to pomysl sobie z kim tańczysz? bo byc w ARMI BOGA i byc z nim w przyjazni to najpiekniejsze co moze CIE w zyciu spotkac . bo odejda jak ręką odjął wszystkie smutki ,żale problemy no ale o tym sie jeszcze PRZEKONASZ , a na koniec NIECH BÓG CIE BŁOGOSŁAWI